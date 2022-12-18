الدمام 24 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 18 ديسمبر 2022 م واسأعلنت أمانة المنطقة الشرقية عن فرصة استثمارية في مجال حقوق التسمية والرعايات، وذلك في الواجهة البحرية بالدمام.وأكدت الأمانة أن هذه الفرصة الاستثمارية الأولى من نوعها، وتأتي امتداداً لجهودها في تطوير منظومة الاستثمارات وتنمية الإيرادات وتعزيز عناصر جودة الحياة بالمنطقة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 من خلال إشراك القطاع الخاص في التنمية.ودعت أمانة المنطقة الشرقية المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين بالاستثمار إلى التواصل مع مركز التميز الاستثماري بالأمانة، أو الاطلاع على تفاصيل الفرص الاستثمارية عبر البوابة الرقمية للاستثمار البلدي، والتطبيق الذكي "فرص" للمشاركة بالفرص الاستثمارية.// انتهى //13:43ت م0056