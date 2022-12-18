الرياض 24 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 18 ديسمبر 2022 م واستمكن بفضل الله فريق طبي مختص في العناية المركزة لحديثي الولادة بمستشفى صحة الافتراضي ومركز تمكين الابتكار من إنهاء معاناة طفلة خدج في الشهر الثامن من العمر الرحمي؛ كانت تُعاني منذ ولادتها من صعوبة في التنفس، وهبوط حاد في ضغط الدم، وضعف عضلة القلب، مما استدعى اعتمادها على جهاز تنفس صناعي، وإعطائها 3 أدوية وريدية مدعمة للقلب.وأوضح مستشفى صحة الافتراضي أنَّه بعد إحالة الطفلة إلى قسم العناية المركزة الافتراضية لحديثي الولادة بالمستشفى الافتراضي، والاطلاع على تاريخها المرضي، وإجراء الفحوص الطبية اللازمة؛ وضعت لها خطة علاجية متكاملة بإشراف الأطباء الاستشاريين في المستشفى الافتراضي، وبالتعاون مع أطباء حديثي الولادة في المستشفى المباشر لحالتها.وأضاف أنه تم تنفيذ الخطة العلاجية والمتابعة الدقيقة لمستجدات حالتها الصحية وفق عدة مراحل، إذ بدأ الاستغناء عن مدعمات القلب تدريجياً، وبعد مرور 48 ساعة تم الاستغناء عن المدعمات بشكل كامل، وفي اليوم التالي تمكن الفريق الطبي من فصل الطفلة عن جهاز التنفس الصناعي، وباشر بإعطائها الرضاعة اللازمة تدريجياً وبجرعات تصاعدية.يُذكر أن الحالة الصحية للطفلة حالياً مستقرة، ولا تُعاني من أي مضاعفات، وتمكنت من الخروج من المستشفى وهي تتمتع بصحة جيدة ولله الحمد.// انتهى //13:51ت م0058