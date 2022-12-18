جيزان 24 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 18 ديسمبر 2022 م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم, حفل فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان تحت شعار "الكرامة والحرية والعدالة للجميع"، وذلك بقاعة فندق راديسون بلو في مدينة جيزان.وفور وصول سموه دشن المعرض المصاحب للفعاليات, وتجول على مختلف الأقسام والأركان التي تمثل مشاركة العديد من الجهات الحكومية والجمعيات الخيرية والخاصة بالمنطقة، والجهود التي تقوم بها تلك الجهات في مجال حقوق الإنسان بتوجيهات مباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وسمو نائبه.وألقى معالي نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الخيّال كلمة أبرز فيها ما شهدته المملكة في السنوات الأخيرة من إصلاحات جذرية في جميع المجالات منتهجة في ذلك رؤية واضحة رسمها قادتها - حفظهم الله - تمثلت في رؤية المملكة 2030 التي من شأنها الوصول لمجتمع حيوي واقتصادي مزدهر ووطن طموح شاملة كل ما يؤدي لتعزيز حقوق الإنسان، والإسهام في تحقيق أعلى معايير الاستجابة للأولويات الوطنية والالتزامات في هذا المجال.وأكد معاليه حرص المملكة على أن تكون جزءًا رئيسًا من جهود حماية وتمكين حقوق الإنسان وتنميتها في العالم، من خلال جهودها التنموية والإنسانية وسياساتها الراسخة الرامية إلى نشر السلام والاستقرار والتنمية بين مختلف شعوب العالم، مشيراً إلى أن حقوق الإنسان تعد في الوقت الراهن محط اهتمام دول العالم أجمع ومن مظاهر هذا الاهتمام تخصيص يوم في كل عام للاحتفال بهذه الحقوق وتعزيزها ونشرها ، مما يتطلب التعامل معها بمهنية ومنهجية أساسها قائم على المعرفة والحوار مع العمل المنظم وتبادل الخبرات والشراكات بما يهيئ الأدوات الفاعلة لتعزيزها على المستويين المحلي والدولي.إثر ذلك توالت فقرات الحفل والتي تضمنت فيلمًا وثائقيًا وأوبريت وقصيدة شعرية.// انتهى //13:54ت م0061