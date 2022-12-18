الكويت 24 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 18 ديسمبر 2022 م واستلقى صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح امير دولة الكويت رسالة خطية من الرئيس الفلسطيني محمود عباس تتعلق بالعلاقات الأخوية والروابط التاريخية الراسخة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.قام بتسليم الرسالة لمعالي رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح اليوم سفير دولة فلسطين لدى الكويت رامي طهبوب.// انتهى //14:01ت م0064