تبوك 24 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 18 ديسمبر 2022 م واسيدشن صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس اللجنة العليا للسلامة المرورية بالمنطقة غداً, فعالية "مستقبل السلامة المرورية 2022" وإستراتيجية السلامة المرورية بالمنطقة والمعرض المصاحب, وذلك بجامعة تبوك.كما يدشن سموه الهوية الخاصة بلجنة السلامة المرورية بالمنطقة، ويرعى توقيع مذكرة تفاهم بين نيوم والمركز الوطني للسلامة المرورية.يذكر أن فعالية مستقبل السلامة المرورية 2022، التي تأتي بالتعاون بين إمارة منطقة تبوك ونيوم, بمشاركة عدد من الجهات الحكومية, تهدف إلى رفع مستوى الوعي المروري في منطقة تبوك وإيجاد ثقافة مرورية وتحقيق فهم أعمق وأشمل لدى جميع أفراد المجتمع وشرائحه لأسس ومعايير السلامة المرورية, من خلال المعرض المصاحب الذي يتضمن جملة من الفعاليات والأنشطة, ويستمر على مدى 10 أيام.// انتهى //14:24ت م0068