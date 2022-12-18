جيزان 24 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 18 ديسمبر 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان، بمكتبه بالإمارة اليوم، معالي نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الخيال، وعدداً من أعضاء الهيئة.واستمع سموه إلى شرح عن الخدمات التي يقدمها فرع الهيئة بجازان لأبناء المنطقة وخطط وبرامج الهيئة المزمع تنفيذها خلال الفترة القادمة في المنطقة بالتنسيق مع عدد من الجهات ذات العلاقة.وأشاد سمو الأمير محمد بن ناصر بالدور الإنساني الذي تضطلع به الهيئة انطلاقاً مما نصت عليه مبادئ الدين الإسلامي الحنيف لضمان حقوق الإنسان، منوهاً بما تشهده المملكة من تطورات تستهدف رفع جودة الحياة، والعناية بمختلف فئات المجتمع، وحماية حقوق الطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وتطوير منظومة التشريعات المتخصصة، مما يعكس اهتمام القيادة الرشيدة لأعمال الهيئة لتحقيق رسالتها السامية ودورها النبيل وفقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.// انتهى//14:30ت م0069