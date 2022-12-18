بريدة 24 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 18 ديسمبر 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , بمكتبه بالإمارة اليوم، معالي المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع، ومعالي المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله حميد، ومعالي المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق , المشاركين في ندوة "الإرجاف.. المفهوم والأثر الاجتماعي"، بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان.وأكد سموه الدور المهم الذي يقع على عاتق طلبة العلم في تطبيق المنهج الوسطي والسليم الذي حثّ عليه الدين الحنيف، منوهاً بأهمية البرامج التي تساعد على تعزيز اللحمة الوطنية وحماية شباب وفتيات هذا الوطن وتثقيفهم وتعزيز دورهم في المجالات كافة، سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.فيما نوه أعضاء هيئة كبار العلماء متابعة سموه المستمرة لخدمة المنطقة وأبنائها من خلال البرامج المتنوعة المقامة بالمنطقة التي تسهم في وعي النشء وتنمية الوطن.// انتهى //14:32ت م0070