جدة 24 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 18 ديسمبر 2022 م واسفعّل فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة جهاز البث التفاعلي "مبرور" الذي يبث المحتوى التوعوي المتعلق بالمناسك بمحطة قطار الحرمين بمكة المكرمة المكرمة، وجدة، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.ويهدف البرنامج الذي يأتي ضمن البرامج التوعوية الخاصة المعتمدة في منصة الرئاسة العامة إلى توعية المعتمرين والزوار وإرشادهم إلى مناسك العمرة والزيارة.وأوضح مديرعام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة فؤاد بن سعود العمري، أنَّ الهدف من هذه الجهود توجيه الزوار والمعتمرين وقاصدي البلد الأمين، وتحذيرهم من الوقوع في المخالفات المتعلقة بالحج والعمرة والزيارة.// انتهى //14:40ت م0071