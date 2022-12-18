مقديشو 24 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 18 ديسمبر 2022 م واسأكدت وحدات من الأمن الصومالي، أنه تم القضاء على أحد كبار قادة مليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي، الذي كان يشكل خطرًا كبيرًا على سلامة الشعب الصومالي.وأوضحت وحدات الأمن، وفق وكالة الأنباء الصومالية، أن القيادي المقضي عليه، هو أحد أخطر مليشيات الشباب، وكان مسؤولاً عن تضليل العديد من الشباب الصوماليين، وأنه تم القضاء عليه في عملية نفذتها القوات الوطنية الصومالية، بالتعاون مع أصدقائها الدوليين في منطقة جحاي، كما تم قتل 87 من العناصر الإرهابية قبل يومين.وأشارت إلى أن حكومة الصومال تسعى إلى تحقيق العدالة ومحاسبة كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار البلاد ومضايقة الشعب الصومالي.// انتهى //14:41ت م0072