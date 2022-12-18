الرياض 24 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 18 ديسمبر 2022 م واسأكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، أهمية الدور المحوري والمهم للمؤسسات التشريعية في دول المجلس في دعم وتعزيز مسيرة مجلس التعاون.وثمن معاليه الدور الكبير لرؤساء وأعضاء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في دول المجلس وإسهاماتهم في دعم مجالات التكامل والتعاون بين دول المجلس، والعمل على تحقيق تطلعات مواطني مجلس التعاون وفق توجيهات ورؤى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس.جاء ذلك خلال لقائه اليوم بعدد من عضوات مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بمناسبة زيارتهن إلى مقر الأمانة العامة؛ للمشاركة في لقاء مع رئيسة وفد العلاقات مع شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي هانا نيومان، وذلك بمقر الأمانة العامة بالرياض.ودعا الحجرف إلى أهمية تعزيز الحوار البرلماني بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي بما يخدم المصالح المشتركة، مؤكدًا الاهتمام البالغ بتعزيز البيئة المؤاتية لتحقيق المساواة بين الجنسين، من خلال تولي المرأة للأدوار القيادية ومشاركتها في صنع القرار في جميع المجالات، مشددًا على أهمية استمرار انعقاد الاجتماعات المتبادلة بين مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون والبرلمان الأوروبي بما يحقق المصالح المشتركة.كما شهد اللقاء بحث عدد من القضايا ومجالات العمل الخليجي البرلماني المشترك والسعي للمحافظة على المكتسبات الخليجية، في ظل توجيهات قادة دول المجلس.// انتهى //15:11ت م0075