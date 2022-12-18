الرياض 24 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 18 ديسمبر 2022 م واسأكد معالي المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج الدكتور عبدالرحمن العاصمي أن اللغة العربية أسمى اللغات مكانة، فهي لغة القرآن الكريم، ولسان آخر الرسالات السماوية، يتحدث بها ما يربو على أربع مئة مليون من البشر، وهي اللغة الرسمية السادسة في منظمة الأمم المتحدة واليونسكو، مبيناً معاليه أن لمكتب التربية العربي لدول الخليج جهوداً في خدمة اللغة العربية وتعزيز مكانتها، من خلال عدد من الفعاليات والبرامج التي يقيمها المكتب والمركز التربوي للغة العربية لدول الخليج، فقد أنشيء بهدف تطوير تعليم العربية وتعلمها على أسس تربوية وعلمية ومهنية متميزة.وأوضح أن للمكتب إسهامات في تطوير مناهج اللغة العربية وإستراتيجيات تدريسها وإجراء البحوث والدراسات العلمية والميدانية التي تسهم في تطويرها وتعلمها، وقال العاصمي: "إن المكتب صمم إطارًا مرجعيًّا لمعايير مناهج العربية للناطقين بغيرها، كما صمم إطارًا مرجعيًّا لتوظيف التقنية في تعليم العربية وتعلمها، وأصدر سلسة منهج "أحب العربية" للناطقين بغيرها.كما يتبنى المكتب في الخطط السنوية إستراتيجيات حديثة باستثمار التقنية الرقمية؛ من أجل تمكين الطلبة من اللغة العربية؛ كأداة لفهم الحياة الحديثة.// انتهى //15:18ت م0078