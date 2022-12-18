تبوك 24 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 18 ديسمبر 2022 م واسواسى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك, عضو مجلس الشورى الدكتور عطية بن محمد الضيوفي العطوي في وفاة شقيقه - رحمه الله -وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته , سائلًا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.فيما أعرب الدكتور الضيوفي عن شكره لسمو أمير منطقة تبوك على تعازيه ومواساته , سائلًا الله أن يجعلها في ميزان حسناته.//انتهى//15:31ت م0080