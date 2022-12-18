اجتماعي / سمو أمير منطقة تبوك يواسي الدكتور الضيوفي في وفاة شقيقه
الأحد 1444/5/24 هـ الموافق 2022/12/18 م واس
تبوك 24 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 18 ديسمبر 2022 م واس
واسى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك, عضو مجلس الشورى الدكتور عطية بن محمد الضيوفي العطوي في وفاة شقيقه - رحمه الله -
وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته , سائلًا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.
فيما أعرب الدكتور الضيوفي عن شكره لسمو أمير منطقة تبوك على تعازيه ومواساته , سائلًا الله أن يجعلها في ميزان حسناته.
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15:31ت م
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