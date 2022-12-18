الأحساء 24 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 18 ديسمبر 2022 م واسجذبت الفعاليات والأركان المصاحبة التي تنظمها هيئة التراث ضمن مهرجان "واحة الأحساء" في خمسة مواقع تاريخية وأثرية في محافظة الأحساء، الأهالي والزوار.وأوضح زوار المهرجان بأنَّ الفعاليات والأركان المصاحبة في سوق القيصرية التاريخي والمدرسة الأميرية في الهفوف والتي تستهدف مختلف الأعمار والأجناس، خلقت أجواء من المتعة وإثراء الجانب الثقافي, والتعريف بالبعد الحضاري والتاريخي للأحساء والأماكن التراثية والحرف اليدوية الصناعات اليدوية التي يمارسها الأهالي منذ القدم، والتي من بينها حياكة البشوت والصناعات التقليدية من سعف النخيل,إضافةً إلى الصناعات الفخارية.وأضافوا أنًّ المهرجان الذي يستمر إلى نهاية الشهر الجاري، شهد إقامة العديد من الندوات الثقافية التي أقامها نادي الأحساء الأدبي في عين نجم، والتي استعرضت تاريخ وحضارة الأحساء التي واكبت مختلف الحضارات والتنوعات الثقافية والاجتماعية.//انتهى//15:31ت م0081