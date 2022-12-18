الرياض 24 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 18 ديسمبر 2022 م واساختتمت أمس بطولة المجموعة الأولى "لجميع الدرجات" لفرق منطقة الرياض، التي أقيمت بصالة نادي الحي بثانوية الشيخ محمد بن إبراهيم بالرياض بمشاركة 329 لاعباً يمثلون (20) نادياً، وذلك ضمن البرنامج الداخلي لمنافسات التايكوندو للموسم الرياضي (2022-2023) .وحقق نادي الشباب كأس المركز الأول للدرجة الأولى، فيما حل نادي الهلال ثانياً، ونادي الفيصلي بالمركز الثالث .وفي منافسات درجة الشباب تصدر نادي الشباب الفرق، فيما جاء نادي الرياض وصيفاً، ونادي الهلال بالمركز الثالث، في حين حقق لقب درجة الناشئين نادي الهلال، وجاء نادي الفرع ثانياً، ونادي الشباب ثالثاً، وحقق لقب درجة البراعم نادي الفرع، وفي المركز الثاني نادي الهلال.وشهدت البطولة مشاركة أندية (الخلود ، البدائع ، الفيحاء ، الجندل) لأول مرة في تاريخها لتضاف لأندية التايكوندو المنظمة حديثاً للعبةوكرّم نائب رئيس مجلس إدارة الإتحاد السعودي للتايكوندو محمد بن زيد الوبران الفائزين، فيما أدار المنافسات رئيس اللجنة الفنية ثامر بن عبدالله السعران، ورئيس لجنة الحكام فايز بن عبدالرحمن السلولي، ورئيس لجنة المسابقات أمين بن علي آل وحيد .من جانبه قدّم رئيس مجلس إدارة الاتحاد العميد شداد بن طالع العمري شكره للأندية المشاركة، مرحباً بالأندية التي انضمت مؤخراً للمنافسات، متطلعاً منهم تقديم الأفضل، مثمناً لمدير إدارة النشاط الطلابي بوزارة التعليم الدكتور أنور بن عبدالله أبوعباة، تذليله العقبات لتمكين الاتحاد من استضافة منافسات البطولة.يذكر أن منافسات المجموعة الثانية ستقام على صالة نادي هجر بالأحساء الأسبوع المقبل لجميع الدرجات، وسيعلن رابط التسجيل وبرنامج البطولة على حساب الاتحاد بمنصة تويتر .// انتهى //16:19ت م0096