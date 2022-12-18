الرياض 24 جمادى الأولى 1444هـ الموافق 18 ديسمبر 2022م واساستقبل معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى المملكة ديتر لامليه.وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //16:20ت م0099