القاهرة 24 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 18 ديسمبر 2022 م واسدعا رئيس البرلمان العربي عادل العسومي إلى إعداد ميثاق عربي مشترك للنهوض باللغة العربية يضم خارطة طريق لجميع القضايا والمحاور التي يجب العمل عليها للنهوض باللغة العربية.وأكد العسومي، في كلمته التي ألقاها خلال أعمال المؤتمر الدولي للقوانين والأنظمة والتشريعات والسياسات والتخطيط اللغوي، المنعقد حاليًا بمقر الجامعة العربية، ضرورة التفاعل الإيجابي والانخراط والمساهمة في تعزيز اللغة العربية، محذرًا من تراجع استخدام اللغة العربية وعدم الاهتمام بتدريسها على النحو اللائق في بعض المؤسسات التعليمية خاصة الأجنبية.من جانبه، قال مدير مكتب التربية العربي لدول الخليج عبدالرحمن العاصمي، في كلمته: إن اللغة العربية بحاجة لتخطيط لغوي جاد يحافظ عليها، مشيرًا إلى أن ارتباط اللغة العربية بالقرآن الكريم هيأ لها أسباب البقاء، وجعل اللغويين يهتمون بها اهتماماً خاصاً.وأوضح أن مكتب التربية بدول الخليج العربي يحظى برعاية حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء "حفظهما الله"، مبينًا أنه تم إنشاء مركز تربوي خاص "المركز التربوي الخاص للغة العربية" للحفاظ على اللغة العربية وتعلمها، وطرح عدد من الفعاليات والبرامج واللقاءات، لتطوير تعلم العربية وتعزيز التمسك بالفصحى.من جهته، أشار الأمين العام لاتحادات الجامعات العربية الدكتور عمرو سلامة، في كلمته، إلى ضرورة دعم حركة التأليف والترجمة والنشر وتشجيع استخدام اللغة العربية، موضحًا أن اتحاد الجامعات العربية يسعى لتعزيز التعليم باللغة العربية من خلال برامج ومشاريعه البحثية والعلمية ومشروع تطوير الدوريات العربية، وتخصيص جوائز البحث العلمي.فيما نوه الأمين العام لاتحاد مجامع اللغة العربية الدكتور عبدالرحمن مدكور بدور اللغة العربية في حماية والحفاظ على تراث الأمم السابقة، مشددًا على ضرورة العمل الجماعي لحماية اللغة العربية، داعيًا إلى تنفيذ القوانين التي تحمي اللغة العربية.// انتهى //16:27ت م0101