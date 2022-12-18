الباحة 24 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 18 ديسمبر 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأميرالدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بمكتبه بالإمارة اليوم، العميد عبدالعزيز بن محمد السيف بمناسبة تكليفه مديراً لجوازات المنطقة.وأشاد سموه بما تقدمه الإدارة العامة للجوازات من خدمات إلكترونية سهلت على المواطن والمقيم إنجاز أعمالهم دون الحاجة لمراجعة الإدارة، حاثا على بذل كل ما يمكن في خدمة المواطنين والمقيمين بالمنطقة.من جانبه أكد مدير جوازات المنطقة السعي لبذل المزيد من الجهد والعطاء لتحقيق التطلعات، داعياً الله أن يحفظ لهذه البلاد أمنها وأمانها.// انتهى //16:28ت م0102