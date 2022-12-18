الرياض 24 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 18 ديسمبر 2022 م واسحقق فريق الهلال بطولة الدوري الممتاز للريشة الطائرة لفئة الفريق الأول في البطولة التي استضافتها الصالة الرياضية بملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض واستمرت 3 أيام, واختتمت أمس بمشاركة 62 لاعباً مثلوا 16 نادياً.وتوج المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للريشة الطائرة يزيد المسعود الفائزين بالمراكز الأولى, حيث نال لاعبو الهلال كأس البطولة والميداليات الذهبية, وحل الاتفاق ثانياً ونال الميداليات الفضية وكأس المركز الثاني, وحقق الفيصلي المركز الثالث ونال لاعبوه الكأس المخصص للمركز والميداليات البرونزية.// انتهى //16:54ت م0104