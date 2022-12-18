الصياهد 24 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 18 ديسمبر 2022 م واسشارك مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بنسخته السابعة ملاك الإبل القطريين في الاحتفاء باليوم الوطني لدولة قطر، الذي يوافق 18 ديسمبر من كل عام تحت شعار "وحدتنا مصدر قوتنا".وتم اليوم في مقر المهرجان بالصياهد توزيع الأعلام والشارات والحلوى؛ تعبيرًا عن عمق أواصر الأخوّة والتلاحم بين الشعبين الشقيقين, إذ يحظى مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بمشاركة مميزة من الملاك القطريين في فئات مختلفة وكذلك سباقات الهجن.// انتهى //16:59ت م0105