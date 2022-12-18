الصياهد 24 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 18 ديسمبر 2022 م واسحققت المطية "الواضح" للإماراتي محمد ثابت العامري أفضل توقيت في الأشواط الصباحية، بزمن 7.37.071 دقيقة خلال الشوط الثاني عشر اليوم في ثالث أيام منافسات جائزة الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن بالنسخة السابعة التي تقام على مضمار ميدان الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن بالصياهد.وجاءت بقية نتائج المركز الأول في الأشواط على النحو التالي: عبدالله المري ، محمد العطوي، جابر المري، علي التركي ، حمد المري ، نواف المري ، موسى الشلوي، مبروك آل عامر ، فهد القحطاني، سيف آل رشيد، أحمد السويدي (شوطان)، محمد المري، صالح الرشيد ، علي قرح ، طالب الغفران ، عامر المري ، صالح آل رزق ، إبراهيم الشراري ، سعد المري ( شوطان ).// انتهى //17:00ت م0106