الرياض 24 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 18 ديسمبر 2022 م واستأهلت فرق، الثانوية الرابعة بالجبيل والثانوية الثالثة بنجران ومدارس التربية الأهلية بالرياض وثانوية دار الحنان بجدة إلى الدور نصف النهائي لبطولة نخبة المملكة لدوري المدارس لكرة القدم للبنات 2022، التي تقام منافستها في محافظة جدة.جاء ذلك بعدما تجاوزت الفرق مرحلة مباريات الدور ربع النهائي، إذ فاز فريق الثانوية الرابعة بالجبيل على فرق مدارس الأنجال الأهلية بالطائف بخمسة أهداف دون رد، وفاز فريق مدارس التربية الأهلية بالرياض على فريق ثانوية فاطمة بنت المنذر بالباحة بهدفين مقابل هدف، بينما فاز فريق الثانوية الثالثة بنجران على فريق الثانوية الثامنة بمكة المكرمة بهدف دون رد، فيما فاز فريق ثانوية دار الحنان بجدة على فريق مدارس أنوار الفيحاء الأهلية بالمدينة المنورة بثلاثة أهداف مقابل هدف.وستقام مباريات الدور نصف النهائي غداً, حيث سيلتقي فريق الثانوية الرابعة بالجبيل بفريق الثانوية الثالثة بنجران في المباراة الأولى، ومن ثم يلتقي فريق مدارس التربية الأهلية بالرياض بفريق ثانوية دار الحنان بجدة في المباراة الثانية، وذلك على ملعب أكاديمية نون.وفي جانب آخر، تتصدر اللاعبة لانا رضا من فريق مدرسة ثانوية دار الحنان بجدة قائمة هدافات البطولة بـ 9 أهداف، تليها اللاعبة جمانة الشريف من ذات الفريق بخمسة أهداف، ومن ثم تأتي لاعبة فريق مدارس التربية الأهلية بالرياض نوف العمري بخمسة أهداف، تليها زميلتها في الفريق سارة الزامل بثلاثة أهداف، وبنفس الرصيد تأتي لاعبة فريق الثانوية الرابعة بالجبيل نورة الزامل.ويعد دوري المدارس لكرة القدم للبنات ضمن مشروع دوري المدارس الذي تنفذه وزارة الرياضة بالتعاون مع وزارة التعليم، ويهدف إلى تنمية وتطوير الرياضة المدرسية لتسهم في تمكين المواهب الرياضية من المشاركة الفعالة في تحقيق إنجازات رياضية وطنية.// انتهى //17:01ت م0107