الصياهد 24 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 18 ديسمبر 2022 م واسأعلنت لجنة التحكيم النهائي، اليوم نتائج الفائزين في شوط مفاريد قعدان لون الشقح في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل 7 المقام في الصياهد.وحصل المواطن عبدالمحسن بن غثيث المطيري بالقعود "الرفيع" على المركز الأول, وجاء في المركز الثاني الأمير سعود بن فيصل بن تركي ، وحقق المواطن طلال بن جخدب السعدي المركز الثالث بالقعود "الداهية"، ونال المركز الرابع المواطن فالح ناصر الدوسري بالقعود "لاهم"، وفاز المواطن مساعد حبيب البقمي بالمركز الخامس بالقعود"حبيب".// انتهى //17:09ت م0109