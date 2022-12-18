الخرج 24 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 18 ديسمبر 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج بمكتبة بمقر المحافظة اليوم, رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية فهد بن عبدالعزيز الداعج, يرافقه أعضاء مجلس إدارة الجمعية.واطَّلعَ سموه على أهم وأبرز خدمات وأنشطة الجمعية، وخططها المستقبلية, منوها بأهمية التكامل مع الجهات الأخرى لدعم العمل الاجتماعي بالمحافظة وبذل الجهود لخدمة المستفيدين، ومواصلة الأعمال الخيرية.// انتهى //18:04ت م0120