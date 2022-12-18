حجة 24 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 18 ديسمبر 2022 م واسقدمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مخيم وعلان للنازحين بمديرية حرض التابعة لمحافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية لـ 290 مستفيدا خلال الفترة من 2 حتى 8 نوفمبر 2022م .واستقبلت عيادة علاج ومكافحة الأمراض الوبائية 32 مريضا، وعيادة الطوارئ 65 مستفيدا، وعيادة الباطنية 34 مستفيدا، وعيادة الصحة الإنجابية 8 حالات، كما تم صرف الأدوية لـ 145 مستفيدا، فيما راجع عيادة الجراحة والتضميد 6 مستفيدين، وقسم التوعية والتثقيف مستفيدان اثنان .وفي الخدمات المرافقة فقد راجع قسم الخدمات التمريضية 30 مريضا، كما تم تنفيذ نشاطين اثنين للتخلص من النفايات .// انتهى //18:07ت م0122