حجة 24 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 18 ديسمبر 2022 م واسقدّمت العيادة الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في عزلة الدير بمديرية حيران في محافظة حجة خدماتها الطبية لـ 774 مستفيدا، خلال الفترة من 2 حتى 8 نوفمبر 2022م.وراجع عيادة مكافحة الأمراض الوبائية 86 مريضا، وعيادة الطوارئ 50 فردا، وعيادة الباطنية 219 مستفيدا، وعيادة الصحة الإنجابية 13 حالة، كما تم صرف الأدوية لـ 387 شخصا، فيما راجع قسم الجراحة والتضميد 19 مريضا، وقسم التوعية والتثقيف مستفيدان اثنان.وفي الخدمات المرافقة فقد راجع قسم الخدمات التمريضية 39 مريضا، وجرى تنفيذ نشاطين اثنين للتخلص من النفايات.// انتهى //18:07ت م0123