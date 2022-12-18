القاهرة 24 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 18 ديسمبر 2022 م واستعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية أعمال الدورة الـ 21 من المؤتمر العربي للأساليب الحديثة في إدارة المستشفيات غدًا وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية - المكتب الإقليمي لشرق المتوسط، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ووزارات الصحة بالدول العربية.ويناقش المؤتمر على مدى يومين، تحديات تمويل النظم الصحية، ومن بينها محدودية الاستثمار في القطاع الصحي العربي والأفريقي وضعف كفاءته، إضافة إلى مناقشة سُبل تحقيق الاستدامة المالية في القطاع الصحي بما يضمن الوصول للتغطية الصحية الشاملة والأمن الصحي، وكذلك استعراض مجموعة من التجارب الدولية في هذا المجال.// انتهى //18:12ت م0125