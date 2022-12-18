الصياهد 24 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 18 ديسمبر 2022 م واسعرض متحف الأسلحة المُقام ضمن فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة، "الهودج" الأثري الذي يحاكي تاريخ الإبل في زفة النساء ونقل الأثرياء، التي تسرد بعضًا من تفاصيل حياة سكان شبه الجزيرة العربية اليومية في العصور الماضية .ويُصنع الهودج من قطع خشبية مربوطة مع بعضها بجلود الإبل ومزينة بالقماش، ويبلغ ارتفاعه مترًا، ويشكّل على صورة قبة تثبت بشرائح من القد الرطب .ويعكس الهودج مقام أو ثراء أصحابه، وذلك بوضعه على ظهر الإبل، ويُستخدم لحمل الأثرياء وزف النساء بنقل "العروس" من بيت أهلها إلى زوجها .ويعد الهودج وسيلةً لحماية الأطفال والنساء وكبار السن من تقلبات الطقس المختلفة أثناء الترحال .ويُعد الهودج رمزًا لحياة البداوة والعرب التي حرصت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز على تعريف الزوار بها .// انتهى //18:15ت م0126