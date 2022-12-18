عمّان 24 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 18 ديسمبر 2022 م واسيواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من خلال المشروع التعليمي والتدريبي في مخيم الزعتري بالأردن المتمثل بالمركز السعودي لخدمة المجتمع تقديم مجموعة من البرامج التعليمية التي تهدف إلى تعليم الطلاب المعارف والعلوم الأساسية باستخدام الحاسب الآلي والتعامل مع برامجه المختلفة، بالإضافة الى الدورات التدريبية التي من شأنها تحسين سبل العيش والتمكين الاقتصادي، والتي تسعى إلى إكساب المستفيدين مجموعة من الحرف اليدوية في مجال الخياطة وصناعة الملابس والمنسوجات وصناعة الإكسسوارات ومهارات الرسم وحرفة الفنون اليدوية وإعادة التدوير .كما يتم تعليم المستفيدين أساسيات إنتاج وحفظ الأطعمة، حيث استفاد من برامج المركز خلال سنة 2022م ما مجموعه (747) مستفيدا من فئة الأطفال والشباب والنساء .// انتهى //18:16ت م0127