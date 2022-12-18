الصياهد 24 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 18 ديسمبر 2022 م واسحققت المطية "صبا" للمواطن فليح سويلم محمد العنزي أفضل توقيت في الأشواط المسائية، بزمن 7.41.339 دقيقة خلال الشوط السابع في ثالث أيام منافسات جائزة الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن بالنسخة السابعة التي تقام على مضمار ميدان الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن بالصياهد.وجاءت بقية نتائج المركز الأول في الأشواط على النحو التالي: علي سالم الصعاق، قاسم أبو ناصر، سعيد علي المري (شوطان)، هجن الشحانية، محمد غانم الظاهري، سعد حمد المري، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، حصن مناحي مبارك الدوسري، مبروك مانع دواس آل عامر، جلوي عبدالله فلاح بن حثلين، علي سالم الصعاق، رامس محمد العامري، حمد سالم حمد المري.// انتهى //18:17ت م0129