أبوجا 24 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 18 ديسمبر 2022 م واسوزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 2.007 سلال غذائية للنازحين في بلدة نجانزاي بمدينة مايدوجوري بجمهورية نيجيريا الاتحادية، استفاد منها 12.042 فردًا.ويأتي ذلك في إطار المساعدات المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لدعم النازحين في شمال شرق نيجيريا للعام 2022 م.// انتهى //18:17ت م0130