الرياض 24 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 18 ديسمبر 2022 م واسأصدرت لجنة النظر والفصل في مخالفات أحكام نظام المياه المتعلقة باختصاصات منظم المياه، عددًا من القرارات حيال المخالفات التي تم ضبطها ورفعها إلى اللجنة من قبل جهات الضبط المخوّلة.وشملت القرارات التي تم إصدارها, مخالفة حكم الفقرة (14) من المادة (السابعة والستين) من نظام المياه ونصها "التوصيل بشبكة المياه والصرف الصحي بطريقة غير نظامية"، وتم إيقاع العقوبات على من ثبتت مخالفتهم لأحكام النظام بمبلغ 100 ألف ريال لكل مخالفة.// انتهى //18:26ت م0131