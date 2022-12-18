عدن 24 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 18 ديسمبر 2022 م واسوزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، مساعدات إيوائية للمتضررين في منطقة رأس عباس بمديرية البريقة التابعة لمحافظة عدن، تمثّلت في توزيع 50 خيمة، استفاد منها 50 أسرة.ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تقدمها المملكة من خلال المركز للتخفيف من معاناة الأشقاء في اليمن جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بهم.// انتهى //18:26ت م0132