لحج 24 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 18 ديسمبر 2022 م واسدشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بمحافظة لحج المشاريع المدرة للدخل للأسر المعيلة للأيتام، تمثلت في تقديم كفالة تعليمية ومعيشية لـ 177 يتيما، بالإضافة إلى تدريب ودعم وتمكين 66 أسرة معيلة للأيتام اقتصاديا، وتوفير المستلزمات والإمكانيات التي تمكنهم من البدء في تشغيل مشاريعهم الخاصة وإحداث تحول اقتصادي في حياتهم، بعد أن تم إشراكهم بدورات تدريبية في إدارة المشاريع الصغيرة .وأكد مستشار محافظة لحج لشؤون المنظمات عمر الصماتي الأثر الملموس للمشروع في حياة الأسر المعيلة للأيتام والذي سيعمل على تحسين ظروفهم المعيشية والاجتماعية .من جانبه عبر مدير مكتب الشؤون الاجتماعية صائب عبدالعزيز ناشر عن سعادته بالاهتمام بشريحة الأيتام، مقدما شكره لمركز الملك سلمان للإغاثة على جهوده المبذولة في هذا المجال .وشملت المشاريع المدرة للدخل البقالات ومحلات بيع الخضروات والفواكه، والحقائب المهنية لصيانة الجوالات، والتمديدات الكهربائية، ومستلزمات صناعة البخور والحلويات والمعجنات، ومستلزمات الخياطة والتطريز والكوافير وصناعة الإكسسوارات .الجدير بالذكر أن مشروع كفالة الأيتام ينفذه المركز في محافظات عدن ولحج ومأرب، مستهدفا 536 فردًا و166 أسرة معيلة للأيتام في المحافظات الثلاثة .// انتهى //18:28ت م0134