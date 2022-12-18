القاهرة 24 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 18 ديسمبر 2022 م واسأدانت جامعة الدول العربية تصاعد الحملة الإسرائيلية الممنهجة على مدينة القدس المحتلة والاعتداءات المتكررة على أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، والتي كان آخرها اقتحام عشرات المستوطنين اليوم المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال.واستنكر الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير سعيد أبو علي في تصريح اليوم، قرار الإبعاد التعسفي والجائر الذي أصدرته محكمة الاحتلال بحق المحامي صلاح الحموري إلى فرنسا، بذريعة "خرقه الولاء لدولة إسرائيل"، مؤكدًا أن القرار يندرج تحت سياسة التطهير العرقي والتهجير القسري في القدس ومحاولات محاصرة المدينة المقدسة وعزلها عن محيطها وإفراغها من سكانها الأصليين.ودعا السفير أبو علي المجتمع الدولي وجميع القوى الدولية الفاعلة، للتدخل الفوري لمنع التصعيد الإسرائيلي المتزامن مع قرب تولي الحكومة الإسرائيلية اليمينية الجديدة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وإنفاذ قرارات الشرعية الدولية، محذراً من أن هذا التصعيد سيشعل الأوضاع في المنطقة ويهدد السلم والأمن في المنطقة والعالم.// انتهى //18:58ت م0136