الرياض 24 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 18 ديسمبر 2022 م واسقبضت شرطة منطقة الرياض على مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية اليمنية لجمعهما أموالًا مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج المملكة عبر حسابات بنكية لكيانات تجارية تعود ملكيتها لمواطن (تم القبض عليه)، وضبط بحوزتهم (739,650) ريالًا في شقة سكنية بمدينة الرياض اتخذت مقرًا لارتكاب جرائمهم، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.// انتهى //19:56ت م0140