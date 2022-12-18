جدة 24 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 18 ديسمبر 2022 م واسأعربت منظمة التعاون الإسلامي عن رفضها القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن وضع حقوق الإنسان في مملكة البحرين، مشيرة إلى أن القرار استند إلى معلومات غير دقيقة تسيئ إلى مملكة البحرين.وأشادت بالتزام مملكة البحرين بمبادئ حقوق الإنسان والمعايير الدولية وحماية الحقوق والحريات للمواطنين والمقيمين على أراضيها، مثمنة ما حققته في هذا المجال، مجددة دعمها مملكة البحرين وتضامنها معها.// انتهى //20:27ت م0142