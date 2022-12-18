السيح 24 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 18 ديسمبر 2022 م واسقامَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز، محافظ الخرج اليوم، بجولة تفقدية على معابر السيول والأودية ومواقع تصريف مياه الأمطار في أنحاء المحافظة للوقوف على جاهزيتها.واستمع سموُّه - خلال جولته التي رافقه فيها عددٌ من رؤساء ومديري الجهات الحكومية المعنية- إلى شرح مفصَّل عن مسارات الأودية والشعاب التي تصبُّ في محافظة الخرج ومشاريع درء مخاطر السيول، مشدَّداً على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة، ووضع الخطط الاستباقية ورفع الجاهزية، والاستفادة من التجارب والملحوظات السابقة ومعالجتها، وتكثيف التوعية بمخاطر السيول، ووضع اللوحات والتعليمات التحذيرية على أماكن مرتفعة بمحيط الأودية ومعابرها.وأكدَ سموُّ محافظ الخرج - في نهاية جولته- أهميةَ مراقبة وإزالة التعديات على محارم الأودية أولاً بأول، مشيداً في الوقت ذاته بما تقوم به الجهات من تكامل وتضافر الجهود لحماية الأرواح والممتلكات.وَوَجَّهَ بتكثيف عمل اللجان المشتركة، والتواصل المستمر مع جميع الجهات والقطاعات المعنية، والتأكد من الجاهزية لمواجهة أي مخاطر محتملة.// انتهى //20:34ت م0143