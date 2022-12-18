عام / خادم الحرمين الشريفين يعزي رئيس الوزراء في ماليزيا إثر وقوع انهيار أرضي في ولاية سيلانجور وما نتج عنه من وفيات وإصابات ومفقودين
الأحد 1444/5/24 هـ الموافق 2022/12/18 م واس
الرياض 24 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 18 ديسمبر 2022 م واس
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لدولة السيد أنور إبراهيم رئيس الوزراء في ماليزيا، إثر وقوع انهيار أرضي في ولاية سيلانجور ، وما نتج عنه من وفيات وإصابات ومفقودين.
وقال الملك المفدى" علمنا بنبأ وقوع انهيار أرضي في ولاية سيلانجور ، وما نتج عنه من وفيات وإصابات ومفقودين ، وإننا إذ نبعث لدولتكم ولأسر المتوفين ولشعب ماليزيا الشقيق أحر التعازي وأصدق المواساة ، لنسأل المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته ، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان ، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل ، وأن يعيد المفقودين سالمين ، ويحفظكم وشعب ماليزيا من كل سوء ومكروه ، إنه سميع مجيب".
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20:58ت م
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