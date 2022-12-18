الرياض 24 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 18 ديسمبر 2022 م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لدولة السيد أنور إبراهيم رئيس الوزراء في ماليزيا، إثر وقوع انهيار أرضي في ولاية سيلانجور ، وما نتج عنه من وفيات وإصابات ومفقودين.وقال الملك المفدى" علمنا بنبأ وقوع انهيار أرضي في ولاية سيلانجور ، وما نتج عنه من وفيات وإصابات ومفقودين ، وإننا إذ نبعث لدولتكم ولأسر المتوفين ولشعب ماليزيا الشقيق أحر التعازي وأصدق المواساة ، لنسأل المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته ، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان ، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل ، وأن يعيد المفقودين سالمين ، ويحفظكم وشعب ماليزيا من كل سوء ومكروه ، إنه سميع مجيب".// انتهى //20:58ت م0147