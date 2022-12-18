الرياض 24 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 18 ديسمبر 2022 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لدولة السيد أنور إبراهيم رئيس الوزراء في ماليزيا، إثر وقوع انهيار أرضي في ولاية سيلانجور ، وما نتج عنه من وفيات وإصابات ومفقودين.وقال سمو ولي العهد " تلقينا نبأ وقوع انهيار أرضي في ولاية سيلانجور ، وما نتج عنه من وفيات وإصابات ومفقودين ، ونعرب لدولتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة ، سائلين الله تعالى الرحمة للمتوفين ، والشفاء العاجل لجميع المصابين ، وأن يعيد المفقودين سالمين ، إنه سميع مجيب".// انتهى //20:59ت م0148