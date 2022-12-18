جدة 24 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 18 ديسمبر 2022 م واسأوفدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي فريقاً من الملاحظين لمراقبة الانتخابات التشريعية في الجمهورية التونسية التي جرت يوم أمس السبت , وذلك بناءً على دعوة من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس.وقد عقدت بعثة منظمة التعاون الإسلامي لمراقبة الانتخابات بتاريخ 15 ديسمبر 2022م اجتماعاً مع رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالجمهورية التونسية فاروق بو عسكر، بحضور أعضاء الهيئة، حيث نقل له الوفد تحيات معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه, وتمنياته بنجاح العملية الانتخابية.وشددت البعثة على الأهمية التي توليها منظمة التعاون الإسلامي لعملية مراقبة الانتخابات في الدول الأعضاء، كما تنص على ذلك البنود ذات الصلة من ميثاق منظمة التعاون الإسلامي.وقد راقب فريق المنظمة العملية الانتخابية على ثلاث مراحل من التصويت: التحضيرات في فترة ما قبل الاقتراع، ويوم الاقتراع، وفرز الأصوات.واختتم وفد المنظمة مهمته، مشيراً إلى أن العملية الانتخابية جرت بطريقة شفافة وحرة ومنظمة.// انتهى //21:10ت م0149