رفحاء 24 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 18 ديسمبر 2022 م واسيضمُّ معرض "منتجون" بسوق لينة التاريخي - ضمن فعاليات مهرجان شتاء درب زبيدة في نسخته الثانية "الوجهة شمالية"، الذي تنظمه محمية الأمام تركي بن عبدالله الملكية- 14ركناً؛ منها 7 أجنحة للأسر المنتجة، و 7 أجنحة للحرف اليدوية المتنوعة، موزعة في منطقة الفعاليات، إضافة إلى معرض لصور المنتجات السعودية.وتتمثَّل أعمال "منتجون" في المهرجان بالأعمال الفنية، والمشغولات اليدوية، والتراثيات، وعمل السدو، والخوص وخلطات العطور، إضافة إلى إعداد الطعام الشعبي، والقهوة والشاي، والأنواع والأصناف الأخرى من المأكولات الشعبية والمشروبات، والإقط والسمن، والملابس وغيرها، التي لاقت إقبالًا من الزوار.ويهدف المعرض إلى دعم الأسر المنتجة؛ لدورها الفاعل في تعزيز المنتجات الوطنية، والحفاظ على الموروث الشعبي والغذائي للمنطقة.// انتهى //21:47ت م0151