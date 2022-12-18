الدوحة 24 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 18 ديسمبر 2022 م واستوج المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم بطلاً لكأس العالم FIFA قطر 2022، بعد فوزه على نظيره الفرنسي بركلات الترجيح 4-2، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 3-3 في المباراة النهائية التي جرت بينهما اليوم على ملعب لوسيل.سجل للأرجنتين الهدف الأول اللاعب ليونيل ميسي في الدقيقة 23 من ركلة جزاء، وعند الدقيقة 36 أضاف اللاعب أنخيل دي ماريا الهدف الثاني، وفي الدقيقة 108 من الشوط الإضافي الثاني أضاف ليونيل ميسي الهدف الثالث لمصلحة الأرجنتين، فيما جاءت أهداف المنتخب الفرنسي عن طريق اللاعب كيليان مبابي عند الدقائق 80، 81، 118.ويعد هذا اللقلب هو الثالث للمنتخب الأرجنتيني بعد أن استطاع تحقيق اللقب عام 1978 في الأرجنتين و1986 في المكسيك، فيما فشل المنتخب الفرنسي في الاحتفاظ بلقبه الذي أحرزه في النسخة الماضية وتحقيق اللقب الثالث له بعد تتويجه الأول في فرنسا عام 1998.// انتهى //21:54ت م0152