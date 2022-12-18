المدينة المنورة 24 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 18 ديسمبر 2022 م واسدشَّن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم، معرض اللغة العربية في مبنى وكالة الرئاسة العامة لشوؤن المسجد النبوي، وذلك تزامنًا مع اليوم العالمي للغة العربية.وأكدَ معاليه أهميةَ إبراز جهود المملكة في خدمة كل ما يخص اللغة العربية، مشيراً إلى أن المملكة قد عنيت باللغة العربية لغة للقرآن الكريم الذي أنزل بلسان عربي مبين، وتعزيز مكانتها لدى الشباب.يذكر أن المعرض يحوي عددًا من الكتب المخصصة للغة والصرف والنحو، وعرض اللوحات المكتوبة بالخطوط العربية، ومخطوطات وأدوات الخط العربي، وركن الخطَّاط.// انتهى //22:01ت م0153