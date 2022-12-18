الدوحة 24 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 18 ديسمبر 2022 م واسشهدت منطقة البيت السعودي في كورنيش الدوحة، وجوداً كثيفاً للجماهير لمشاهدة المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2022.وسجل البيت السعودي حشوداً كبيرةً حضرت منذ ساعات مبكرة لمشاهدة المباراة التي جمعت بين منتخبي فرنسا والأرجنتين، وتُوجت الأرجنتين بلقب البطولة الثانية والعشرين.واستذكر المشجعون من زوار البيت السعودي، الفوز التاريخي للصقور الخضر على الأرجنتين، ليصنّف بأنه الفوز الوحيد لمنتخب على بطل كأس العالم.وكانت منطقة البيت السعودي التي أقامها الاتحاد السعودي لكرة القدم، قد سلطت الضوء طيلة شهر كامل على الثقافة والفنون والرياضة السعودية لمشجعي كأس العالم، من خلال 21 فعالية وأكثر من 10 أجنحة.// انتهى //22:51ت م0156