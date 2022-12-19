الدوحة 25 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 19 ديسمبر 2022 م واسسلّم رئيس اللجنة الأولمبية القطرية الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رسميا مساء أمس كرة استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 م لكل من وزير النقل الكندي عمر الغبرا، ورئيس الاتحاد الفيدرالي المكسيكي لكرة القدم يون دي لوسيا، والمندوبة الدائمة للولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة السفيرة ليندا توماس غرينفيلد، وذلك بحضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"جياني إنفانتينو.وأقيمت مراسم التسليم الرسمية عقب انتهاء المباراة النهائية لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 والتي جرت في استاد لوسيل أمس.وبهذه المناسبة عبّر الشيخ جوعان بن حمد عن سعادته بنجاح دولة قطر في تنظيم نسخة استثنائية من بطولة كأس العالم لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، معربا عن تمنياته بأن تنظم كل من كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية نسخة جديدة ناجحة من بطولة كأس العالم في عام 2026.// انتهى //03:00ت م0002