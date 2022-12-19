كانبيرا 25 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 19 ديسمبر 2022 م واسالتقى وزير التجارة والسياحة الفيدرالي الأسترالي دون فاريل، في برلين، نائب المستشار الألماني والوزير الاتحادي للشؤون الاقتصادية وحماية المناخ الدكتور روبرت هابيك، حيث ناقشا عددا من المسائل التجارية ذات الاهتمام المشترك.وقال فاريل في بيان صادر عن مكتبه :"تتمتع أستراليا بعلاقة قوية مع ألمانيا وتنمو العلاقات الاقتصادية بين بلدينا بشكل مستمر. يصادف هذا العام 70 عامًا من العلاقات الدبلوماسية بين بلدينا".وأضاف فاريل "ركزت مناقشاتنا على التعاون في اقتصاد الهيدروجين والمعادن المهمة ، فضلاً عن الفرص التي يمكن أن توفرها اتفاقية التجارة بين أستراليا والاتحاد الأوروبي لكلا البلدين".// انتهى //05:50ت م0006