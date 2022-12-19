مانيلا 25 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 19 ديسمبر 2022 م واسضرب زلزال بلغت قوته 5.2 درجة على مقياس ريختر شمال غربي الفلبين.وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال كان على بعد 30 كيلومترا من منطقة بوليتوك، وعلى عمق 10 كيلومترات.ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية جراء الزلزال.يذكر أن الفلبين تشهد نشاطا بركانيا وزلزاليا متزايدا نظرا لوقوعها على "حزام النار" في المحيط الهادئ، حيث تتقاطع الصفائح التكتونية.// انتهى //07:03ت م0008