ينبع 25 جمادى الأولى 1444هـ الموافق 19 ديسمبر 2022م واسدشن مدير إدارة تعليم ينبع سليم العطوي أمس فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية 2022م تحت شعار ”مساهمة اللغة العربية في الحضارة والثقافة الإنسانية“ بمقر الإدارة التعليمية إيذانًا بانطلاق الفعاليات بمدارس المحافظة وقطاعاتها، حيث أعدت أقسام الإدارة ومدارس المحافظة والقطاعات التابعة لها «بنين ـ بنات» العديد من الفعاليات التربوية والتعليمية التي تجسد مكانة اللغة العربية ومنزلتها .وأوضح مدير تعليم ينبع سليم بن عبيان العطوي أن موضوع الاحتفالية لهذا العام "مساهمة اللغة العربية في الحضارة والثقافة الإنسانية“ سلطت اليونسكو الضوء من خلاله على المساهمات الغزيرة للغة العربية في إثراء التنوع الثقافي واللغوي للإنسانية، فضلاً عن مساهمتها في إنتاج المعارف، مؤكداً دور المملكة الرائد ممثلاً بوزارة التعليم في خدمة اللغة العربية وإبراز مكانتها، من خلال تطوير مناهج اللغة العربية، وزيادة الإثراءات والتطبيقات اللغوية في المناهج الدراسية، والاهتمام بالتنظيم والمشاركة في جميع الفعاليات والمسابقات الخاصة بالخط العربي واللغة العربية، التي تأصل ارتباط الطلبة بلغتهم، وتعزز الاهتمام بها ومعرفة قواعدها وآدابها .وأوضحت رئيسة قسم نشاط الطالبات بتعليم ينبع نعيمة راشد العلوني أن فعاليات الاحتفاء والتي ستُقام على مدى ثلاثة أيام تضمنت: أعمال مسرحية وفنية ومحاضرات، وبرامج إذاعية، ومشاركات شعرية وثقافية ومسابقات طلابية، بالإضافة إلى إقامة المعرض الفني الخاص بهذه المناسبة بمشاركة المجتمع التعليمي باختلاف مؤسساته التعليمية .// انتهى //07:06ت م0009