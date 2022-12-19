اقتصادي / تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية
الاثنين 1444/5/25 هـ الموافق 2022/12/19 م واس
طوكيو 25 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 19 ديسمبر 2022 م واس
تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الاثنين.
وخسر مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 83ر305 نقطة، أو 11ر1% ، ليصل إلى 29ر27221 نقطة في الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش) .
كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 11ر13 نقطة، أو67ر0%، ليصل إلى 10ر1937 نقطة.
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