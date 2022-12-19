طوكيو 25 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 19 ديسمبر 2022 م واستراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الاثنين.وخسر مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 83ر305 نقطة، أو 11ر1% ، ليصل إلى 29ر27221 نقطة في الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش) .كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 11ر13 نقطة، أو67ر0%، ليصل إلى 10ر1937 نقطة.// انتهى //07:06ت م0010