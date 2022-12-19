القدس 25 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 19 ديسمبر 2022 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم عمليات اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى، وإبعاد الاحتلال الإسرائيلي الناشط الحقوقي الفلسطيني صلاح الحموري لفرنسا، المعتقل منذ عدة أشهر في سجون الاحتلال، مما أثار غضب مؤسسات حقوقية دولية باعتبار عملية الإبعاد مخالفة للقانون .واهتمت صحف الاثنين بمطالبات الخارجية الفلسطينية للمجتمع الدولي للقيام بدوره والعمل على وقف ولجم الاعتداءات الإسرائيلية، محذرة من خطورة الموقف، في ظل وجود عمليات تحريض واسعة من قادة الاحتلال للاستمرار في العدوان بحق الشعب الفلسطيني.وسلطت الأضواء على الاعتداءات المستمرة للمستوطنين على المنازل والمركبات الفلسطينية في الضفة الغربية.وتناولت فعاليات إحياء اليوم العالمي للغة العربية وتأكيد المشاركين في هذه الفعاليات على أن اللغة العربية هي محراب الإبداع ونهر خلوده ، وتقدم الاتحاد العام للكتّاب والأدباء في فلسطين بخالص العرفان لكل حاملي لواء اللغة العربية في شتى الميادين، العلمية، والبحثية، والفقهية والإبداعية، وأعرب عن اعتزازه بانتمائه إلى اللغة العربية.وتحدثت صحف فلسطين عن إسدال الستار على مونديال قطر بفوز منتخب الأرجنتين ببطولة كأس العالم لكرة القدم بعد تغلبه على نظيره الفرنسي بركلات الترجيح في مباراة مثيرة ومشوقة.// انتهى //07:21ت م0012